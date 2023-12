A cura della Redazione

La Prima Vera, società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel comune di Torre Annunziata, porta a conoscenza dei cittadini che da lunedì 4 dicembre, in prossimità delle festività natalizie, sarà intensificato il servizio di spazzamento stradale in fascia pomeridiana per le aree del centro cittadino inclusa la Villa comunale. Il servizio si aggiunge alle ordinarie attività già programmate.

Intanto, prende il via sabato 16 dicembre la prima edizione delle Giornate ecologiche istituite con l’Amministrazione comunale in modo da favorire e promuovere il riciclo dei rifiuti, oltre a diffondere una cultura ecologica.

Saranno istituite complessivamente nel mese di dicembre tre giornate ecologiche: la prima il 16 in viale Cristoforo Colombo, zona antistante l’accesso alla spiaggia libera, per i rifiuti ingombranti, legno, mini raee (piccoli elettrodomestici, caricabatterie, auricolari ecc), olio vegetale, pile esauste e farmaci.

Seguiranno altre due giornate per il 23 e 30 dicembre in centro città per offrire ai cittadini nuove opportunità di riciclo dei rifiuti come i micro RAEE - piccoli elettrodomestici, monitor e tv – giocattoli rotti, olio vegetale, pile esauste, farmaci.