A cura della Redazione

Raccolta fondi per finanziare le attività per bambini speciali dell’associazione “Vivere l’Autismo Ets”.

I volontari della Misericordia di Torre Annunziata in campo per sostenere l’iniziativa di una raccolta fondi per promuoivere le attività socio-culturali dei ragazzi autistici dell’associazione “Vivere l’autismo Ets”.

“Regala amore e speranza questo Natale! Siamo entusiasti di presentarvi la nostra vendita solidale, dove ogni acquisto supporta progetti speciali per ragazzi straordinari. Fate la differenza queste festività, regalate un sorriso unico. Scoprite le creazioni dell’associazione e unitevi a noi nel rendere il Natale più luminoso per tutti”. E’ il messaggio dell’associazione “Vivere insieme Ets” rivolto a tutti coloro che hanno a cuore la felicità di questi ragazzi.

Si tratta di acquistare un Babbo Natale di cioccolato di circa 500 grammi con un contributo minimo di 15 euro.

La raccolta si terrà per le prossime tre domeniche di dicembre a partire dal 3 e impegnerà le seguenti chiese:

Domenica 3 dicembre: Chiesa della SS. Addolorata di Boscotrecase.

Domenica 10 dicembre: Santuario di Pompei e Santuario dello Spirito Santo di Torre Annunziata.

Domenica 17 dicembre: Santuario dello Spirito Santo di Torre Annunziata e Chiesa di Sant’ Anna a Boscotrecase.