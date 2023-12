A cura della Redazione

La Commissione Straordinaria del Comune di Torre Annunziata ha deliberato il programma delle iniziative, elaborato dall’Ufficio Cultura, per il Natale 2023 (dicembre-gennaio 2024). Ci saranno i Mercatini di Natale di Oplonti, il Villaggio di Natale, gli spettacoli di animazione per bambini, il concerto di musica gospel, Mostre, la Notte Bianca, i Gran Concerti del Natale e dell’Epifania, il Presepe vivente, e tante altre iniziative.

Il programma completo con data e luogo delle iniziative:

Venerdì 8 dicembre: ore 8.12 – ore 10.00 Villa Comunale: “Giochi in Villa”. Spettacolo di animazione in occasione riapertura dei Giardinetti.

Venerdì 8 dicembre: ore 16.00 Villa Parnaso: “Una passeggiata da favola con Alice”. Spettacolo itinerante attraverso il mondo di ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’.

Domenica 10 dicembre: ore 10.00 Villa Parnaso: “Aspettando il Natale”. Spettacolo di animazione per bambini.

Giovedì 14 dicembre: ore 16.30 Palazzo Criscuolo: Ensemble di Chitarre Liceo Pitagora-Croce.

Giovedì 14 dicembre: ore 19.30 Basilica SS Madonna della Neve: Concerto di Musica Gospel.

Venerdì 15 dicembre: Villa Comunale - Mercatini di Natale di Oplonti.

Venerdì 15 dicembre: ore 18.30 Villa Comunale: Spettacolo di animazione con slitta motorizzata di Babbo Natale.

Sabato 16 dicembre: ore 19.30 Teatro Istituto Salesiano Madonna di Lourdes: “Buon Natale”. Recital di canti e poesie natalizie dei più celebri drammaturghi partenopei.

Domenica 17 dicembre: Ore 10.00 Villa Parnaso: “Il Villaggio del Natale”. Musica, baby dance con elfi e casetta di Babbo Natale.

Domenica 17 dicembre: ore 18.30 Villa Comunale: Spettacolo di animazione con gonfiabili per bambini.

Martedì 19 dicembre: ore 10.00 Sede dell’Ambito N.30 di via Parini: “La stanza del dono gentile”. Progetto Costruiamo Gentilezza.

Martedì 19 dicembre: ore 19.00 Chiesa di San Michele Arcangelo di Rovigliano: Orchestra e Coro del Liceo Pitagora-Croce.

Mercoledì 20 dicembre: ore 17.00 Palazzo Criscuolo: Apertura Mostra “ImmaginiAmo Torre” ed a seguire Conferenza sul tema “La simbologia dell’Arte” a cura dell’Archeoclub d’Italia.

Mercoledì 20 dicembre: ore 19.00 Chiesa di Santa Teresa di Gesù: Ensemble da Camera e Coro del Liceo Pitagora-Croce.

Giovedì 21 dicembre: Ore 18.30 Villa Comunale: Spettacolo di animazione con Elfi e Nevicata artificiale.

Venerdì 22 dicembre: ore 10.00 Villa Parnaso - “Il Villaggio del Natale”. Musica, baby dance nella casetta di Babbo Natale.

Venerdì 22 dicembre e sabato 30 dicembre: dalle ore 16.00 alle ore 24.00 Via G. Marconi: Rievocazione Mercato del Pesce.

Venerdì 22 dicembre: ore 21.00 Area adiacente Villa Comunale: Gran Concerto con lo show di Nostalgia ’90.

Sabato 23 dicembre: ore 10.00 Parco Penniniello - Via Settetermini: “Il Villaggio del Natale”. Musica, baby dance nella casetta di Babbo Natale.

Domenica 24 dicembre: ore 10.00 Corso Umberto I: “La magia del Natale”. Magica Parata di Natale in città.

Domenica 24 dicembre e domenica 31 dicembre: Programma “Aggiungi Un Posto a Tavola”, sostegno mensa dei poveri per l’erogazione di pasti gratis a nuclei familiari indigenti.

Mercoledì 27 dicembre: Ore 18.30 Palazzo Criscuolo: “Viaggio nella Leggerezza”. Serata dedicata ad Italo Calvino nel 100esimo anniversario della sua nascita. Presentazione libri: “Gli animali di Calvino” di Serenella Iovino e “Calvino fa la conchiglia” di Domenico Scarpa.

27-28 e 29 dicembre e 4 e 5 gennaio 2024: Cripta dello Spirito Santo: Presepe Napoletano vivente folklorico ad opera di Associazione O’ Pazziariello.

Giovedì 28 dicembre: ore 17.00 Palazzo Criscuolo: Premiazione opere concorso “ImmaginiAmo Torre” e presentazione depliant “La strada regia delle Calabrie. Itinerario attraverso Torre Annunziata”, a cura di Archeoclub d’Italia.

Giovedì 28 dicembre: ore 19.30 Basilica SS Madonna della Neve: Concerto di Magma Ensemble.

Venerdì 29 dicembre: Ore 20.00 Villa Comunale: Spettacolo con Artisti di Strada e Balloon Arts.

Sabato 30 dicembre: ore 17.30 Palazzo Criscuolo: Presentazione Catalogo Progetto Divino Jazz Festival 2023.

Sabato 30 dicembre: ore 20.00 Villa Comunale: Spettacolo con Artisti di Strada e Balloon Arts.

Sabato 30 dicembre: ore 20.30 Chiesa di Santa Teresa di Gesù: Concerto di musica gospel di Erik Waddel.

Domenica 31 dicembre: 31.12.2023 – Ore 10.00 Villa Parnaso: Spettacolo “Pulcinella e il Castello misterioso”.

Martedì 2 gennaio: ore 18.00 Villa Comunale: Spettacolo di animazione per bambini con scivolo gonfiabile fantasy.

Mercoledì 3 gennaio: ore 18.00 Villa Comunale: Spettacolo di animazione – Air Racer Challenge.

Mercoledì 3 gennaio: ore 19.30 Chiesa dello Spirito Santo: The Seven San Carlo Tenors (Viaggio in otto secoli della canzone napoletana). A cura del Rotary Club Oplonti.

Giovedì 4 gennaio: ore 18.00 Villa Comunale: Spettacolo di animazione – Maxi basket Stars.

Giovedì 4 gennaio: ore 19.30 Chiesa di San Michele Arcangelo di Rovigliano: “Nativitas -Per la nascita del Verbo” ad opera della Corale del Santuario della Madonna della Libera.

Venerdì 5 gennaio: ore 10.00 Piazza Imbriani: Befana Day. Parata con arrivo della nonnina – Spettacolo con artisti da strada.

Venerdì 5 gennaio: ore 18.00 Villa Comunale: Spettacolo di Magia&Cabaret.

Sabato 6 gennaio: Ore 10.00 Villa Parnaso: Arriva la Befana. Spettacolo con gonfiabili e distribuzione di dolciumi e caramelle.

Sabato 6 gennaio: ore 18.00 Villa Comunale: Spettacolo di animazione per bambini – Unicorn Slide.

Sabato 6 gennaio: ore 19.30 Chiesa dello Spirito Santo:Gran Concerto dell’Epifania. Partecipazione di tre tenori e dell’Orchestra Serenade Ensemble dal M° G. Carannante.

Giovedì 11 gennaio: Ore 16.30 Palazzo Criscuolo: Ensemble di Chitarre Liceo Pitagora-Croce.

Sabato 13 gennaio: ore 20.00 Corso Umberto I: La Notte Bianca di Torre Annunziata. Apertura serale dei negozi ed esibizione di street band ed artisti.

Giovedì 18 gennaio: ore 18.00 Aula Consiliare Comunale di via Provinciale Schiti: Eccellenze Successi e Promesse - Serata dedicata alla premiazione degli sportivi e delle associazioni locali che si sono distinti nel corso del 2023 e degli studenti più meritevoli dell’anno scolastico 2022/2023.