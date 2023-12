A cura della Redazione

Esistono diversi casinò in Italia, alcuni dei più importanti e interessanti, offrono ai nuovi utenti un bonus casinò senza deposito, ma quali sono i più rilevanti?

Vuoi sapere quali sono i migliori bonus casino senza deposito del momento? Continua a leggere e li scoprirai!

Seguici in questa guida e scopri i tre casinò principali sui quali provare ad iscriversi e giocare con un bonus senza deposito.

Qui Gioco Casinò

QuiGioco Casino emerge come una promettente realtà nel panorama dei casinò online italiani, guadagnandosi rapidamente un posto di rilievo grazie alla sua vasta offerta di giochi e alle sue generose promozioni.

Con oltre 1.300 slot machine, giochi live e da casinò, QuiGioco non si limita a fornire un'ampia scelta di intrattenimento ma attira l'attenzione dei giocatori con un approccio innovativo e un'esperienza di gioco ottimizzata anche per dispositivi mobili.

Il bonus di benvenuto di QuiGioco è particolarmente attraente e si distingue per la sua generosità. I nuovi utenti vengono accolti con un eccezionale bonus senza deposito di 750€, utilizzabile sulle slot di Novomatic e Capecod.

Questo bonus è strutturato in maniera intrigante: viene suddiviso in sei tranche da 125€ ciascuna, erogate ogni due giorni, alternando tra slot Novomatic/Greentube e slot Capecod.

Per ciascuno di questi fun bonus, i giocatori devono soddisfare un requisito di scommessa di 50 volte, equivalente a scommettere 6.250€ per ogni tranche, per convertirlo in real bonus.

Ogni fun bonus ha una validità di due giorni dall'attivazione, e una volta convertito, il real bonus, con un valore massimo di 75€, può essere utilizzato sulle medesime tipologie di slot.

Questo bonus offre ai giocatori la flessibilità di esplorare una varietà di giochi e la possibilità di ottenere vincite prelevabili dopo aver scommesso l'importo del real bonus una sola volta.

QuiGioco Casino, con il suo impegno nel fornire un'esperienza di gioco di alta qualità e con bonus eccezionalmente vantaggiosi, si posiziona come una destinazione di gioco online ideale per i giocatori italiani, combinando innovazione, varietà e generosità in un unico, invitante pacchetto.

Il bonus senza deposito di Admiral Bet

Admiral Bet si impone come un casinò online di spicco nel panorama del gioco digitale italiano, offrendo un'esperienza di gioco completa e ricca. Gestito da Admiral Sport SRL, parte del rinomato gruppo Novomatic, questo casinò vanta una licenza ADM, simbolo di sicurezza e affidabilità.

La sua offerta di oltre 1.000 slot, unita a un'ampia selezione di giochi da casinò, giochi live, poker, bingo e scommesse sportive, lo rende un punto di riferimento per gli appassionati di gioco online.

La generosità di Admiral Bet si riflette anche nei suoi bonus, che includono un bonus senza deposito e un bonus di benvenuto, entrambi tra i più vantaggiosi sul mercato.

Il bonus di benvenuto di Admiral Bet è particolarmente attraente e ben strutturato. Al momento della registrazione, i nuovi giocatori ricevono un'imponente offerta di 100€ in fun bonus e 100 free spin.

Questi free spin sono divisi equamente tra due delle sue slot più popolari: 50 per la slot Book of Ra Deluxe e 50 per la slot Gates of AdmiralBet. Questi giri gratuiti devono essere riscattati e utilizzati entro 7 giorni dall'erogazione, offrendo ai giocatori l'opportunità di esplorare queste slot senza rischiare i propri fondi.

Le vincite generate dai free spin sono soggette a un rigoroso requisito di scommessa di 100 volte e a un CAP 1, indicando che il massimo importo convertibile in real bonus è pari al valore del fun bonus. Questa regola si applica anche al fun bonus di 100€, che viene accreditato una volta inviato un documento di identità.

Per trasformare questo fun bonus in real bonus, i giocatori devono soddisfare un rollover di 100 volte entro 30 giorni. Le percentuali di contribuzione al rollover variano a seconda del gioco: le slot contribuiscono per il 50%, il videopoker e il blackjack per il 10%, mentre gli altri giochi non sono validi.

Una volta trasformato in real bonus, il valore ottenuto può essere utilizzato su tutti i giochi, con una percentuale di contribuzione del 100% per la conversione in denaro prelevabile.

Star Casinò

StarCasinò, appartenente al gruppo Betsson e gestito da BML Ltd, si afferma come uno dei casinò online più affidabili e sicuri, con una concessione ADM/AAMS.

La sua offerta comprende centinaia tra le migliori slot machine a livello mondiale, accompagnate da una varietà di bonus e promozioni che rendono l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Il bonus di benvenuto di StarCasinò è particolarmente attraente per i nuovi giocatori. Al momento della registrazione, vengono offerti 50 free spin gratuiti, utilizzabili esclusivamente sulla slot Money Train 3, fornita da Relax Gaming.

Questi free spin, del valore di 0,10€ ciascuno, vengono attivati entro 12 ore dalla registrazione e dall'invio di un documento di identità, dando ai giocatori un massimo di tre giorni per il suo utilizzo.

Le vincite che si possono ottenere dai free spin sono accreditate come fun bonus, che ha un requisito di puntata di 10 volte.

I giocatori hanno 3 giorni per soddisfare questo requisito, tenendo presente che non tutti i giochi sono in grado di soddisfarlo appieno: le slot sono le uniche che contribuiscono appieno. Invece per quanto riguarda gli altri, come videopoker, giochi live e RNG possono contribuire solo al 10%.

È importante notare che esclusivamente le slot con jackpot e quelle che sono specificate all’interno della lista “Termini e Condizioni” sono valide per soddisfare il requisito di puntata.

Questo bonus senza deposito non solo offre una fantastica opportunità per iniziare a esplorare l'ampia selezione di giochi di StarCasinò, ma fa anche da trampolino di lancio per i nuovi giocatori, permettendo loro di sperimentare una delle slot più popolari senza alcun rischio iniziale.

In conclusione, scegliendo tra i tre migliori bonus di benvenuto senza deposito è possibile iniziare ad esplorare in modo ottimale su quale piattaforma iniziare a giocare e valutare di conseguenza qual è quella che meglio si sposa con le proprie necessità di gioco.

Grazie al bonus senza deposito non ci sarà bisogno di fare alcun deposito di denaro reale, ma basterà semplicemente iniziare a giocare alle slot machine e ai diversi giochi online presenti sulla piattaforma.