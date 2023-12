A cura della Redazione

Nella giornata di oggi, giovedì 7 dicembre, e sabato 9 dicembre, la Prima Vera, società che gestisce la raccolta dei rifiuti sul territorio di Torre Annunziata, ha incaricato una agenzia di volantinaggio per la distribuzione del materiale informativo nelle cassette postali delle abitazione e presso i negozi della città.

In sostanza i giorni di conferimento dei rifiuti rimangono inalterati, quello che cambia sono i colori dei contenitori. Per tale motivo gradualmente saranno ritirati i vecchi cassonetti e sostituiti con quelli nuovi, per adeguarsi alle norme nazionali.

Intanto, prende il via sabato 16 dicembre la prima edizione delle Giornate ecologiche istituite con l’Amministrazione comunale in modo da favorire e promuovere il riciclo dei rifiuti, oltre a diffondere una cultura ecologica.

Saranno istituite complessivamente nel mese di dicembre tre giornate ecologiche: la prima il 16 in viale Cristoforo Colombo, zona antistante l’accesso alla spiaggia libera, per i rifiuti ingombranti, legno, mini raee (piccoli elettrodomestici, caricabatterie, auricolari ecc), olio vegetale, pile esauste e farmaci.

Seguiranno altre due giornate per il 23 e 30 dicembre in centro città per offrire ai cittadini nuove opportunità di riciclo dei rifiuti come i micro RAEE - piccoli elettrodomestici, monitor e tv – giocattoli rotti, olio vegetale, pile esauste, farmaci.