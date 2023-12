A cura della Redazione

Inaugurazione della nuova attività commerciale “Buongiorno Pescheria”, di Luigi Pesacane, meglio conosciuto come “Luigi Pescheria”.

Un giovane commerciante che deve la sua popolarità per i video pubblicati su TikTok (1 milione e mezzo di followers) che lo ritraggono mende vende porta a porta i suoi prodotti ittici tra le palazzine della case popolari di Torre Annunziata al grido: “Con affetto e con amore è arrivato Giggiolone, con affetto e simpatia Buongiorno Pescheria”.

Di lui ne hanno parlato anche i media nazionali, tv e giornali, per la sua somiglianza al presidente dell’Ucraina Zelensky.

Venerdì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, alle ore 18,00, l’inaugurazione della Pescheria e Pokeria in piazza Cesare Battisti n. 1 (angolo via De Simone, a pochi passi dalla Basilica della Madonna della Neve), con tantissime persone, soprattutto giovani, ad aspettare il taglio del nastro per l’apertura della nuova attività. Un punto vendita dove si possono acquistare prodotti ittici freschi ma anche cucinati da asporto. Una scommessa di un bravo e audace commerciante che ha fatto della sua simpatia, del suo modo di porsi, della sua semplicità, ma soprattutto della sua dialettica perspicace e "seduttiva", il leit motiv del suo successo.

Il rito della benedizione della Pescheria, segno sacramentale per invocare la grazia e il favore di Dio, è stato officiato da Monsignor Raffaele Russo, rettore della Basilica della Madonna della Neve.

(Nella foto, Luigi con il suocero)

Come dicevamo sopra, centinaia di persone hanno atteso impazienti l’inaugurazione del locale, nel pieno centro storico della città, con il traffico spesso andato in tilt. Sul posto anche un’ambulanza della Protezione civile della Misericordia.

Ad omaggiare Giggiolone tantissimi ospiti provenienti da Napoli ma anche da altre città d’Italia: il noto conduttore radiofonico e televisivo Niccolò De Devitis (Radio 105, Le Iene, Summer Festival su Canale 5, Amici Full Out, Giffoni Film Festival), le influencer Grelmoss, Marina Jotanovic, la napoletana Rita De Crescenzo e tanti altri.

(A sinistra Luigi con le influencer Grelmoss e Marina Jotanovic. A destra con Rita De Crescenzo)

Niccolò De Vitis (foto di Angela Amura)

Un grosso in bocca al lupo a Luigi, con la speranza che la sua attività possa essere emulata da tanti altri giovani e rilanciare così il commercio nell'antico centro storico di Torre Annunziata.

GUARDA IL VIDEO