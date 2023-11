Ve lo ricordate Luigi Pescheria, il tiktoker di Torre Annunziata diventato famoso per la sua somiglianza con il presidente dell’Ucraina Zelensky? Di lui hanno parlato tv e giornali di tutta Italia, un pescivendolo che ha ottenuto un grande successo su TikTok (un milione e mezzo di followers) per la vendita porta a porta dei suoi prodotti ittici al grido: “Con affetto e con amore è arrivato Giggiolone, con affetto e simpatia, buongiorno pescheria!”.

Ora Luigi Pesacane, nome all’anagrafe di Luigi Pescheria, sta per compiere un passo molto importante per la sua vita lavorativa: aprire un punto vendita tutto suo a Torre Annunziata, dove si possono acquistare prodotti ittici freschi ma anche cucinati da asporto. Il locale è ancora in allestimento ma tutto sarà pronto per la prima decade di dicembre.

Nell’annunciare l'imminente apertura con un video su TikTok, Luigi si commuove, addirittura piange: “Sto frignando da quando ho saputo la data dell’apertura. Sono troppo emozionato e mi sento particolarmente fragile in questo momento. Mi avete regalato una cosa bellissima e ci tengo a condividere questa emoziona con voi. Le mie sono lacrime di gioia e spero che verrete in tanti per condividere questo sogno insieme. Come sapete sono rimasto qua, nel mio amato paese, Torre Annunziata, vi aspetto l’8 dicembre ragazzi, mi avete regalato un sogno e spero che la vita vi regali quello che voi siete riusciti a regalare a me”.

L’appuntamento è quindi per la Festa dell’Immacolata alle ore 18,00 in piazza Cesare Battisti n. 1, all'angolo di via De Simone.

“Con affetto e simpatia, buongiorno pescheria. Vi voglio bene, vi amo”, chiude così il suo video Luigi, 36 anni, una vita non facile la sua. Orfano, ha fatto mille mestieri, anche il barista per 150 euro a settimana e con moglie e figli da mantenere. Ora questa notorietà insperata lo ha portato anche in giro per il sud d’Italia a promuovere servizi e prodotti di altre aziende.

Ora passerà da un furgoncino itinerante per la vendita del pesce tra le palazzine di edilizia popolare di Torre Annunziata, ad un punto vendita tutto suo nel pieno centro storico della città. Un ragazzo simpatico, coraggioso, intraprendente che merita tutta la fortuna di questo mondo.

Parafrasando Luigi, “In bocca al lupo Luigi Pescheria, con affetto e simpatia buona fortuna da parte mia”.