Lui è un tiktoker, ma di professione fa il pescivendolo.

Parliamo di Gigi Pescheria, al secolo Luigi Pisacane, 36 anni di Torre Annunziata, seguitissimo sui social ma divenuto ancor più popolare per la sua straordinaria somiglianza con il presidente dell’Ucraina Zelensky.

Ma facciamo un passo indietro. Luigi pubblica per gioco alcuni video su TikTok per sponsorizzare la sua attività di pescivendolo. Al grido “Buongiorno pescheria!” entra nelle case di molte famiglie e acquisisce decine e decine di clienti.

“Durante la pandemia, tre anni fa - afferma Luigi - ho incominciato il mio lavoro. A febbraio iniziai a pubblicare per divertimento qualche video su TikTok, dove mostravo quello che era il mio lavoro e il modo che avevo trovato per lavorare durante il Covid. Tra le palazzine di Torre Annunziata vendevo pesce a domicilio gridando “Buongiorno pescheria!”. Iniziai a notare un certo interesse da parte della gente in quello che facevo e nel modo in cui lo facevo. Così acquisii un bel giro di clienti. Ancora adesso, anche dopo la pandemia, continuo con le consegne a domicilio. Mi piace pensare che un mio video possa strappare un sorriso e mettere di buon umore”.

La somiglianza di Luigi con il presidente ucraino Zelesky

Ma la popolarità di Luigi esplode quando si evidenzia la sua somiglianza con il presidente Zelesky al punto che il telegiornale ucraino gli dedica un ampio servizio (guarda il video in basso).

Tutti i principali media italiani, da “la Repubblica”, alla “La Stampa” e per finire all’Ansa, parlano di Luigi. Anche il Tg1 si interessa a lui (guarda il video in basso), mentre ancor prima di diventare famoso per la sua somiglianza con il presidente Zelensky, Luigi è già un personaggio e sarà ospite di “Carta Bianca”, la trasmissione di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi.

Ma chi è Luigi Pisacane. Trentasei anni, sposato con tre figli, ha il suo punto vendita nei pressi della Basilica della Madonna della Neve a Torre Annunziata. Lo slogan mattutino di Luigi è: “Buongiorno pescheria!”, urlato a squarciagola per richiamare i clienti dalla strada.

Il suo personaggio è diventato virale al punto che su TiKtok conta oltre 1 milione 200 mila followers, e i suoi video - tra battute ed imitazioni - sono stati visti da milioni di persone. La semplicità e la simpatia ma, soprattutto, la somiglianza con il presidente ucraino Zelenski, gli hanno fatto raggiungere un successo oltre le più rosee previsioni.

Ma la vita non è stata facile per Luigi. Orfano, ha fatto mille mestieri, anche il barista per 150 euro a settimana e con moglie e figli da mantenere. Ora questa notorietà insperata lo porta anche in giro per il sud d’Italia a promuovere servizi e prodotti di altre aziende, come il panino Giggiolone Bungher di Palermo…