Marta De Marino (Laureata in Canto col massimo dei voti al Conservatorio "G. Martucci" di Salerno) accompagnata da Espedito De Marino (Chitarra classica) e da Gerardo Raduazzo (Mandolino), ospite di RAI Uno nella popolare trasmissione "Uno Mattina In Famiglia". Canta "Quanno nascette ninno" (S. Alfonso Maria de' Liguori, 1754) in diretta domenica 24 dicembre 2023 (8.15 / 9.00).

Contestualmente pubblica il nuovo singolo in omaggio al 20° anniversario della morte di Roberto Murolo "Mandulinata a Napule" (Ernesto Murolo - Ernesto Tagliaferri, 1921).