Istituzione in via temporanea e sperimentale di una zona a traffico limitato (Ztl) in corso Umberto I e in via Gino Alfani il 24 dicembre 2023 (Vigilia di Natale).

Per il giorno 24 dicembre 2023, a partire dalle ore 11:30 fino alle ore 18:00, è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Gino Alfani nel tratto compreso tra l’intersezione con Rampa Nunziante e il civico 6 di via Gino Alfani. Inoltre, a partire dalle ore 12:00 fino alle ore 18:00, è istituita la zona a traffico limitato temporanea e sperimentale in via Gino Alfani all’interno dell’area delimitata dal civico 6 e da Rampa Nunziante.

Sempre per il giorno 24 dicembre 2023, a partire dalle ore 09:00 fino alle ore 12,00, ci sarà divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in corso Umberto I, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gino Alfani e l’intersezione con via dei Mille. Inoltre, a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 12:00, l’istituzione di zona a traffico limitato temporanea e sperimentale in corso Umberto I nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gino Alfani e l’intersezione con via dei Mille.

La circolazione all’interno della ztl è consentita ai soli residenti titolari di box auto ovvero varchi che conducano ad aree private ove sia possibile parcheggiare i veicoli, a mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine, ai veicoli espressamente autorizzati ed ai veicoli al servizio di persone disabili anche qualora siano condotti da accompagnatori. In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, il corpo di polizia municipale avrà la facoltà di concedere permessi temporanei di accesso per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali sono richieste.

Un consiglio agli automobilisti: se non è strettamente necessario, durante questi orari evitare di prendere l'auto se non si vuole restare imbottigliati nel traffico per ore.