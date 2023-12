A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata assume 6 vigili urbani attingendo dalla graduatoria degli idonei del comune di Calvizzano (Napoli).

La Commissione Straordinaria, con l’approvazione del “Piano Triennale dei Fabbisogno del Personale”, ha previsto, tra l’altro, il reclutamento a tempo peno ed indeterminato di 6 posti di “Istruttori di vigilanza” mediante scorrimento di graduatorie ai altri Enti o mobilità o concorso.

Inoltre con delibera di settembre scorso è stato approvato il “Regolamento per lo scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi proprie o approvate dal altri Enti”.

Considerata che la procedura di mobilità è andata deserta, e visto il decreto legislativo sulla spending review, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongono di graduatorie in corso di validità possono effettuare assunzioni con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni, è stato scelto di attingere dalla graduatoria del Comune di Calvizzano in quanto è quella più recentemente approvata (2 novembre 2023).

Dei 6 vigili urbani di prossima assunzione, 5 sono uomini ed 1 donna.