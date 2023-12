Lo sapevate che il cane più anziano del mondo vive a Torre Annunziata, in provincia di Napoli?

Si chiama Lilly e il 1° gennaio 2024 compirà 24 anni, essendo nata nel 2000.

Fino a poco tempo fa il record lo deteneva Bobi, mastino di Alentejo, razza di molossoide portoghese, aveva 31 anni e 165 giorni ed è morto lo scorso 21 ottobre. Era nato l'11 maggio 1992 nei pressi di Leiria, nel centro del Portogallo.

Lilly è una meticcia nata da un incrocio tra uno Spinone ed un meticcio, vive con la sua padroncina Anna Cutrupi in via Margherita di Savoia n. 2.

“La mia Lilly - ci dice la signora Anna, vedova di Gaetano Acanfora, pensionata ed ex dipendente del tribunale di Torre Annunziata - va pazza per il pesce. Mangia poche crocchette e poca carne in scatola. Chissà forse sarà stato questo alimento l’elisìr della sua lunga vità… Lilly per me è come una figlia, e riesce a non fami sentire sola, soprattutto dopo la perdita di mio marito”.

La signora Anna ha tre figli, Rocco, Ausilia e Roberta. Tutti e tre hanno una propria vita familiare ma il loro primo pensiero è per Lilly. “Quando ci sentiamo al telefono – continua la signora Anna – prima di ogni altra cosa mi chiedono come sta il cane. Ormai Lilly fa parte della nostra famiglia ed è coccolata da tutti. Ha i suoi anni indubbiamente, ma è sana e vivace”.

Tra poco giorni tutta la famiglia si appresterà a festeggiare il 24esimo compleanno di Lilly. “Verranno tutti ad omaggiarla – conclude la signora Anna – ed io le preparerò una bella torta con il numero 24 sopra. Un traguardo che merita di essere festeggiato come si deve”.

Ma rapportata all’età dell’uomo, quanti anni avrebbe oggi Lilly?

Nel calcolare l'età di un cane, comunemente si crede che ogni anno di vita del quattro zampe equivalga a sette anni umani. In realtà non è esattamente così. I veterinari hanno determinato un modo più preciso per calcolare l'età di un cane in anni umani.

Se un cane ha un anno di età, ciò equivale a 15 anni umani (e non a 7 come avevamo sempre pensato). Quando un cane raggiunge i 2 anni, la sua età corrisponde a circa 24 anni umani (e non 14).

Proseguendo nel conteggio si aggiungono 4 anni per ogni anno trascorso dopo i primi due. Per esempio, l'età di un cane di 3 anni equivale a 28 anni umani (24+4); quella di un cane di 4 anni corrisponde a 32 anni umani (24+4+4); 5 anni canini corrispondono a 36 umani, e così via. Seguendo questo calcolo, Lilly compirà il 1° gennaio prossimo 112 anni umani.

Tantissimi auguri nonnina Lilly.