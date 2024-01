A cura della Redazione

Incontro presso la Villa comunale di Torre Annunziata per programmare iniziative al fine di sensibilizzare le Istituzioni competenti (Regione, Asl Napoli 3 Sud) per l’apertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase.

Questa sera, martedì 2 gennaio, il comitato “Ce avite accise 'a Salute”, associazioni e semplici cittadini si sono riuniti nell’area antistante la Villa comunale per assumere decisioni riguardanti il prosieguo delle iniziative da assumere dopo il flash mob di sabato 30 dicembre all’ospedale di Boscotrecase.

Davati a circa 400 persone, hanno preso la parola il senatore M5s Orfeo Mazzella, Mimmo Sella e Max Napolitano del Comitato “Ce avite accise a Salute”, Luciano Donadio del movimento civico "Insieme per Torre".

E’ stato deciso, al riguardo, di svolgere un ulteriore incontro organizzativo lunedì 8 gennaio alle 18,30 presso il teatro dei Salesiani in via Regina Margherita di Savoia 22.

Il corteo di protesta si dovrebbe tenere sabato 13 gennaio con raduno alle ore 10,30 in piazza Nicotera (comunemente chiamata piazza Ferrovia) per proseguire, poi, fino all’ospedale di Boscotrecase. Qui sarà allestito un presidio permanente di cittadini, che permarrà fino a quando non ci saranno risposte concrete da parte della Regione Campania.