Villa comunale di Torre Annunziata chiusa durante le festività natalizie!

Durante il periodo natalizio, la villa comunale di via Marconi è stata chiusa al pubblico. Una decisione assurda se si pensa che da poco sono state installate le nuove giostrine e tanti torresi, con i loro figli piccoli, sono ritornati nella loro città di origine per trascorrere le vacanze natalizie insieme ai familiari.

Il motivo di questo insensato provvedimento è la carenza di personale, non solo per aprire e chiudere la Villa ma anche per sorvegliare le casette installate per il mercatino natalizio.

Tuttavia noi pensiamo che se c’era la volontà, una soluzione al problema si sarebbe potuta trovare.

Ad esempio si poteva pensare di dislocare un’unità della Polizia municipale al mattino ed una alla sera, oppure stipulare un contratto con un’agenzia di vigilanti solo per il periodo natalizio, oppure assegnare in via straordinaria alla società Prima Vera questo compito, visto che rispetto alla mission iniziale non svolge più né il servizio di sosta a pagamento e né la manutenzione del verde. E ancora, stipulare a tempo debito una convenzione con qualche associazione del territorio, ad esempio l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, che avrebbe potuto attraverso i suoi soci provvedere alla sorveglianza della Villa.

Insomma qualcosa si sarebbe potuto e dovuto fare e non lasciare chiuso l’unico luogo, insieme a Villa Parnaso, di aggregazione dei cittadini.

La cosa che più fa male è che la gente si è assuefatta a questo stato di cose e non si indigna più per nulla.

Come ad esempio i servizi igienici chiusi in Villa Parnaso. E’ vero vandali hanno divelto dal muro i pulsanti di scarico dei bagni, ma è altrettanto vero che bastava comprane dei nuovi e farli installare, togliendo la soddisfazione a questi balordi di averla vinta.

Non si può penalizzare un’intera comunità per qualche piccolo problema risolvibile, e chi governa e gestisce la città deve essere consapevole e preparato per affrontare le continue emergenze quotidiane. Basta un po’ di buona volontà e la capacità di saper trovare soluzioni appropriate ai singoli problemi che inevitabilmente vengono a crearsi in una realtà non semplice come Torre Annunziata.

Intanto stasera, martedì 2 gennaio, la villa comunale riaprirà per lo spettacolo di animazione per bambini (ore 18,00) con scivolo gonfiabile fantasy. E durante le iniziative dal 2 al 6 gennaio ci sarà anche il mercatino natalizio.

Ecco gli altri appuntamenti in villa comunale:

Mercoledì 3 gennaio: ore 18.00: Spettacolo di animazione – Air Racer Challenge.

Giovedì 4 gennaio: ore 18.00: Spettacolo di animazione – Maxi basket Stars.

Venerdì 5 gennaio: ore 18.00: Spettacolo di Magia&Cabaret.

Sabato 6 gennaio: ore 18.00: Spettacolo di animazione per bambini – Unicorn Slide.