I giovani artisti circensi della famiglia Joy Gärtner saranno premiati nella pista del Circo Nazionale di Lidia Togni a Fuorigrotta.

L’appuntamento è per venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 21.15. I giovani Gärtner si sono distinti, con brillanti ed eccellenti risultati, in diverse discipline circensi che li hanno resi famosi in tutto il mondo. Con il costante impegno artistico e la grande professionalità dimostrata hanno così dato ulteriore lustro alla loro storica famiglia e al mondo del Circo a livello internazionale.

Una solida amicizia, dunque, quella tra la famiglia Canestrelli Togni e la famiglia di Joy Gartner che verrà suggellata da un grande momento di festa sotto lo chapiteaux a Fuorigrotta.