Nel contesto ludico italiano, il poker si conferma come uno dei passatempi preferiti, come testimoniano i dati di settore. La sua enorme popolarità ha origini antiche, ma è cresciuta negli anni per merito di una serie di fattori, dalle regolamentazioni a livello nazionale fino ad arrivare al boom del digitale. Questo fenomeno viene chiaramente dipinto dai numeri forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM): il merito va all'ultima edizione del Libro Blu ADM, un compendio statistico sull'industria del gioco in Italia.

I numeri del poker in Italia

La spesa degli italiani ha subito un'evoluzione notevole negli ultimi anni. Nel 2019 si è registrata una spesa di 77,66 milioni di euro in modalità torneo: una cifra che riflette l'interesse a livello nazionale per questa forma di intrattenimento. Nel 2020 l'Italia ha assistito ad un incremento ulteriore, con le spese che hanno superato i 124,31 milioni di euro, sempre in modalità torneo. Nonostante un leggero calo nel 2021, con una spesa di 106,05 milioni di euro, il trend è rimasto comunque positivo. Un dato che conferma la solidità e la resilienza del poker, anche in un periodo complesso a livello economico e sociale come quello attuale.

Non meno importante è l'analisi dei dati relativi al poker in modalità cash. Anche in questo caso, si è assistito ad un aumento della spesa nel 2019 (60,10 milioni di euro) e nel 2020 (82,67 milioni di euro). L'anno successivo, il 2021, ha visto una riduzione a 71,23 milioni di euro, rimanendo però su cifre superiori rispetto al dato iniziale del 2019. Questi numeri riflettono l'interesse costante per il poker cash, sottolineando una diversificazione nelle abitudini dei giocatori italiani.

Il poker, secondo le interpretazioni degli esperti, sembra essere ormai parte del DNA culturale tricolore. Un vero e proprio rituale di aggregazione, e ciò lo rende uno dei giochi di carte strategici in assoluto più amati dalle nostre parti. Anche per questo motivo, è importante studiarlo a fondo prima di iniziare a giocare: una missione oggi molto più semplice, per merito delle guide online che spiegano le regole del poker in modo completo e approfondito.

I motivi alla base del successo del poker in Italia

La penetrazione del poker nel tessuto sociale del Belpaese è stata favorita da diversi fattori. In primis da una serie di riforme, che hanno ridotto le barriere all'ingresso e hanno promosso un approccio più aperto e regolamentato al gioco. È possibile che questa tendenza abbia avuto un ruolo nell'aumento della spesa, soprattutto nel periodo di transizione dal 2019 al 2020.

Le riforme, dunque, hanno spinto i nuovi giocatori ad esplorare il poker, sia online che dal vivo. Non bisogna infatti sottovalutare l'impatto che il digitale ha avuto sul settore del gambling. La facilità di accesso ai tavoli virtuali ha sicuramente incentivato l'interesse verso questo gioco, rendendolo ancor più famoso. Inoltre, anche la promozione degli eventi live è stata determinante per attirare nuovi giocatori.

Un altro elemento è il seguente: il poker è un gioco di abilità e strategia, dove la fortuna conta, ma relativamente.