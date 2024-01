A cura della Redazione

Mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio saranno due giornate caratterizzate ancora una volta da un clima relativamente mite e da condizioni meteorologiche nel complesso tranquille. La nuvolosità sarà più densa lungo i settori tirrenici mentre avremo schiarite a tratti anche ampie al Nord e lungo il Mare Adriatico. I venti sud-occidentali convoglieranno aria temperata verso la nostra Penisola.

Gli ultimi aggiornamenti confermano che il weekend dell'Epifania metterà fine alla fase insolitamente mite e stabile che ha dominato lo scenario meteo per tutto il periodo delle Feste di Natale e Capodanno, segnando anche questi primi giorni del 2024.

A dare il via alla svolta meteo sarà una perturbazione che raggiungerà il Nord nella giornata di venerdì 5 gennaio per poi influenzare le condizioni meteo in gran parte del Paese nel weekend dell'Epifania, tra il 6 e il 7 gennaio 2024. Tanta pioggia in vista, dunque, ma anche vento forte, neve e un deciso aumento del freddo, sensibile soprattutto all'inizio della prossima settimana.