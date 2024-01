A cura della Redazione

Torre Annunziata sarà interessate nelle prossime settimane da interventi di manutenzione straordinaria di molte strade.

Si inizierà oggi, mercoledì 3 gennaio, per lavori di riqualificazione di tre rotatorie (con rifacimento della segnaletica), quella di via Plinio, e quelle presso le uscite autostradali di Torre Nord e Torre Scavi;

Dall’8 gennaio e fino al 3 febbraio si eseguiranno lavori di rifacimento del marciapiede di via Maresca dal civico 25 al civico 59.

Infine, dal 10 al 24 gennaio si eseguiranno lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in via De Simone e in via Roma.

Inoltre, è programmato, a seguire rispetto agli interventi sopra elencati, il rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di numerose arterie comunali tra cui: piazza Imbriani, corso Umberto I, corso Vittorio Emmanuele III, traversa Bottaro, via Poerio, via Vittorio Veneto, via Plinio.

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è la messa in sicurezza di gran parte della viabilità comunale con pavimentazione in conglomerato bituminoso.

In conseguenza di tale programmazione saranno adottate specifiche ordinanze per la regolazione della viabilità a cura della Polizia Municipale.