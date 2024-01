A cura della Redazione

“Vuoi donare un po’ di felicità ai bambini meno fortunati per queste feste natalizie all'insegna della sostenibilità?”.

E’ il messaggio lanciato dal Movimento 5 Stelle con l’iniziativa “Giocattoli In Movimento”. “Scegli giocattoli e libri per bambini nuovi o in buono stato di conservazione e portali presso la sede del M5s a Torre Annunziata, in corso Vittorio Emanuele III, 369, dal 2 al 5 gennaio, dalle 10:00 alle 12.00 e dalle 16:00 alle 18:00”, recita così il comunicato dei pantastellati.

I giocattoli raccolti presso la sede verranno donati a reparti pediatrici, mensa dei poveri e strutture per l'infanzia.

“Portiamo un po' di felicità ai bambini meno fortunati e aiutiamo l'ambiente - afferma il rappresentante del Gruppo Territoriale Ruggiero Capaldo -, riducendo la produzione di plastica ed evitando che i giocattoli ancora utilizzabili finiscano in discarica”.