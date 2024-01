A cura della Redazione

Fondo di Solidarietà, contributo regionale a sostegno del pagamento della morosità pregressa degli assegnatari ERP (Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica).

L’Avviso Pubblico dalla Regione Campania disciplina le modalità di accesso al Fondo di solidarietà, per gli assegnatari di alloggi ERP con morosità pregresse.

Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto esclusivamente agli assegnatari di alloggi ERP in possesso, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione dell’Avviso, di una serie di requisiti (CLICCA QUI)

La scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 31 dicembre 2023, è stata prorogata al 28 marzo 2024. Pertanto gli interessati possono ancora inoltrare la domanda avvalendosi del supporto dello “Sportello Amico”, istituito presso l’Ufficio Patrimonio in via Provinciale Schiti 53, Torre Annunziata, nei giorni di martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e di giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 le ore 16,00.