A cura della Redazione

“La Befana saluta il quartiere Provolera”. E’ l’iniziativa messa in campo dalla rappresentante del rione Rosaria Langella per domenica 7 gennaio alle ore 17,00 presso il Deposito delle scope vecchie, via Eolo n. 29 Torre Annunziata (nei pressi dello Spolettificio)

Non mancheranno befane, scope parlanti, musiche e voce che narra la storia della nonnina che per la prima volta ha fatto anche sosta nel quartiere Polveriera per salutare grandi e piccini.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini, non solo agli abitanti del quartiere.