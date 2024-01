A cura della Redazione

Riprendono in via Fusco i lavori di collettamento dei reflui fognari all'impianto di depurazione di foce del Sarno. E con essi cambia anche il dispositivo di viabilità e di traffico nelle strade attigue fino al 31 luglio 2024.

Infatti a decorrere dal 10 gennaio e fino al 21 gennaio 2024 sarà istituito il divieto di sosta e fermata, per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata, dal civico 61 di via Fusco e fino all’intersezione con via Gino Alfani.

A decorrere invece dal giorno 22 gennaio e fino al 31 luglio 2024 sarà istituito il divieto di sosta, fermata e di transito, per tutte le categorie di veicoli, in via Fusco dal civico 61 fino all’intersezione con via Gino Alfani.

Sarà invertito altresì il senso di marcia in via IV Giornate che seguirà la direttrice di marcia via Fusco/via Gambardella. Si procederà poi con l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Gambardella lato sinistro seguendo la direttrice di marcia via Caravelli/corso Umberto I nel tratto compreso tra via Caravelli e via IV Giornate.

Infine sarà istituito il doppio senso di marcia in via Gambardella nel tratto compreso tra via IV Giornate e via Caravelli.