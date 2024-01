A cura della Redazione

L’Epifania all’insegna di un “tour” tra i vicoli del quartiere Provolera.

E’ l’iniziativa di padre Damiano della parrocchia di Santa Teresa di Gesù di piazza Cesaro a Torre Annunziata che , dopo la messa delle 10,30 di sabato 6 gennaio, ha raccolto i fedeli, con i bambini vestiti da angioletti, e insieme al gruppo folk “Quelli della Curva” ha attraversato i vicoli della “Provolera” e del “Vallone”: via Asilo Infantile, via IV Novembre, via Forni, via Andrea Costa.

E non poteva mancare il pizzaiolo Nicola Napoli, titolare della pizzeria “Il Buco” di via IV Novembre, che ha allestito un banchetto in piazza Cesaro ed ha omaggiato i presenti di porzioni di pizza Margherita, molto apprezzati da tutti.

Una parola va spesa per il gruppo “Quelli della Curva”, sempre disponibile ogni qualvolta chiamato ad esibirsi per iniziative di carattere sociale. Il trascitaore del gruppo, Michele D'Apuzzo, chitarrista e cantante, ci tiene a ringraziare i suoi amici e colleghi musicisti: "Non si tirano mai indietro anche perché alla base di tutto c'è una grande passione per la musica popolare. Ci diveriamo e facciamo divertire".