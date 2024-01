A cura della Redazione

La questione della riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase sta sempre tenendo più banco tra l’opinione pubblica.

Il movimento civico “C’avite accis ‘a salut”, a cui hanno aderito associazioni del territorio e semplici cittadini, ha fissato per sabato 13 gennaio la manifestazione di protesta che partirà da piazza Nicotera di Torre Annunziata alle ore 10,30 per raggiungere l’ospedale di Boscotrecase. Qui sarà creato un presidio permanente per mantenere alta la tensione su un problema che investe un’utenza di circa 300mila abitanti.

Intanto anche dalla Regione Campania arrivano segnali di attenzione da parte delle forze politiche.

Il consigliere regionale Severino Nappi della Lega ha inoltrato un’interrogazione al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca “per conoscere – si legge nella richiesta – se, alla luce dell’ennesimo e gravissimo episodio di giorni fa e degli impegni reiteratamente assunti e mai rispettati, intenda finalmente adottare tutti i provvedimenti necessari e sostanziali per riattivare il pronto soccorso e tutte le funzioni originarie dell’Ospedale di Boscotrecase, indicando ovviamente anche i tempi di attuazione.