A cura della Redazione

Si è svolta ieri, domenica 7 gennaio, l’iniziativa “La Befana saluta il quartiere Provolera” nell’androne del palazzo sede, fino agli anni ’60, della caserma dei Pompieri, in via Eolo 29 a Torre Annunziata.

Un pomeriggio trascorso all’insegna di doni, dolciumi, divertimento, balli e giochi, con molte Befane ad accogliere i bambini del quartiere.

All’iniziativa era presente anche lo storico locale, e nostro collaboratore, Vincenzo Marasco, che ha raccontato ai presenti la storia del palazzo che per molti anni ha ospitato quello che un tempo si chiamava "Magazzino delle Pompe".

«Un pomeriggio trascorso con spensieratezza per la gioia di molti bambini - afferma Rosaria Langella, promotrice dell’iniziativa -, alla quale hanno partecipato non solo i bambini ma anche le loro mamme, con tante Befane a distribuire leccornie e doni. Questa iniziativa si aggiunge alle tante altre messe in campo nel quartiere durante il periodo natalizio, come la “tombolata sott ‘u purton” o il brindisi "miez u' vic"».