Riapertura pronto soccorso ospedale di Boscotrecase. Il senatore Orfeo Mazzella (M5s) ha rilasciato una dichiarazione relativa al presidio ospedaliero dl comune vesuviano, nella quale afferma di aver parlato con il ministro Schillaci, che a sua volta si sarebbe reso disponibile a sostenere la sua istanza.

“Ho appena parlato col ministro Schillaci - spiega Mazzella - e mi ha assicurato il massimo sostegno per la riapertura del pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna e Maria SS. della Neve di Boscotrecase. Come ho più volte denunciato in Aula, nonostante la struttura ospedaliera fosse sede di DEA di 1° livello, dal 2020 le attività di emergenza urgenza del pronto soccorso sono sospese.

Da allora, il danno cagionato alla popolazione è stato enorme, privando centinaia di migliaia di cittadini del diritto alla salute. Da ultimo, la morte della bimba portata vanamente presso il pronto soccorso, trovato chiuso, ha suscitato polemiche e manifestazioni di piazza, come quella che si terrà domani, venerdì 26 gennaio, alle ore 20 presso il campo sportivo di Torre Annunziata.

Pertanto, a seguito di un colloquio odierno, il ministro Schillaci ha promesso il massimo sostegno e l’invio degli ispettori, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza per oltre 200 mila cittadini. L’auspicio è che si passi quanto prima dalle parole ai fatti”.