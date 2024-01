A cura della Redazione

Si terrà martedì 30 gennaio alle ore 9,30, presso la Sala Cinese - Reggia di Portici - via Università, 104 Portici, la cerimonia inaugurale del progetto “Costruiamo Gentilezza”. La Città Metropolitana di Napoli, è stata insignita della Capitale Nazionale di “Costruiamo Gentilezza” per l’anno 2024, in rappresentanza dei comuni dell’area metropolitana di Napoli aderenti alla Rete dei Comitati Unici di Garanzia.

Nel corso della cerimonia, ciascuno degli enti aderenti presenterà le iniziative ed i progetti da svolgersi nel corso dell’anno, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti terzi quali associazioni, enti no profit, istituti scolastici, esercizi commerciali, ordini professionali.