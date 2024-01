A cura della Redazione

La società Prima Vera e l’Amministrazione Comunale hanno dato il via alla prima edizione delle “Giornate ecologiche” con l’obiettivo di favorire e promuovere il riciclo dei rifiuti oltre a diffondere una cultura ecologica.



Il prossimo appuntamento è previsto per il giorno: 27 gennaio, in via Parini dalle ore 9:30 alle ore 13:00

​I cittadini sono invitati a conferire micro RAEE (piccoli elettrodomestici, caricabatteria, auricolari ecc.), olio vegetale, pile esauste e farmaci e in cambio riceveranno un simpatico gadget della Prima Vera.