A cura della Redazione

Erogazione contributi regionali per la fornitura totale o parziale dei libri di testo per le scuole secondarie di 1° e 2° grado del territorio di Torre Annunziata, anno scolastico 2023/2024.

Il 26 gennaio scorso è stata firmata la determina per l’erogazione dei voucher per l’acquisto di libri agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado che frequentano gli istituti di Torre Annunziata.

La somma stanziata dalla Regione Campania è pari a 314.838 euro, importo distribuito a 1.734 alunni che sono risultati idonei al beneficio.

Potevano partecipare al buono-libro tutti gli alunni il cui reddito familiare Isee non superava i 13.300 euro, con questa distinzione: da 0 a 10.633 euro si rientrava nella Fascia 1, da 10.633,01 a 13.300 euro si rientrava nella Fascia 2. L’appartenenza alla prima o alla seconda fascia comporta un voucher di valore maggiore per la prima e minore per la seconda. Si va da un massimo di 261,12 euro ad un minimo di 91,20.

Per visionare la graduatoria CLICCA QUI e poi clicca su ELENCO PRATICHE ACCETTATE (in fondo alla pagina)