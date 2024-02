A cura della Redazione

Dopo quasi due anni di chiusura per l’abbattimento di un palazzo pericolante a Torre Annunziata, finalmente ieri pomeriggio, martedì 6 febbraio, è stato rimosso il new jersey al centro della carreggiata e riaperto il tratto di via Parini a sud di via Asilo Infantile.

L’ “evento” è stato festeggiato dagli abitanti del quartiere “Provolera” con un brindisi beneaugurante: “Dopo quasi due anni – ha dichiarato Rosaria Langella, rappresentante del gruppo attivisti per la rinascita del quartiere – ieri pomeriggio è stata riaperta via Parini. Per noi oggi è un giorno importante. Ringrazio il gruppo che rappresento e i Commissari straordinari che hanno compreso il nostro problema e accolto le nostre richieste. L’augurio è che questo quartiere rinasca giorno dopo giorni, anche grazie alla nostra azione quotidiana, e che sia da esempio anche per gli altri quartieri della città”.

Intanto il quartiere si prepara a vivere un altro giorno di festa. Martedì 13 febbraio, dalle ore 19,00, in occasione della Festa di San Valentino, sarà organizzata una serata di divertimento con aristi di strada e assaggi di pizze a portafoglio del pizzaiolo Nicola Napoli. Per l'occasione sono state già addobbate via Parini, via Andrea Costa e Luigi Cesàro con cuoricini rossi .