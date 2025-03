A cura della Redazione

"Sono contrario alla soppressione della linea ferroviaria Torre Annunziata – Castellammare di Stabia – Gragnano: non può essere questa la soluzione ai problemi. Eliminare questa tratta e spostare tutto il traffico sul trasporto su autobus sarebbe una scelta miope, che penalizzerebbe ulteriormente la mobilità dei nostri territori e priverebbe la comunità di un’infrastruttura strategica".

E’ quanto dichiara il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, rispondendo implicitamente a quanto dichiarato dal sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, il quale ne chiedeva la soppressione in attesa della realizzazione del progetto tram leggero.

"Questa linea deve essere una direttrice fondamentale per il collegamento con l’alta velocità e per migliorare i trasporti tra le nostre città. Invece di chiudere, è necessario investire in un piano concreto di potenziamento, con tempi certi per la realizzazione del tram leggero, a partire dalla linea Castellammare-Gragnano, già finanziata.

Dobbiamo guardare al futuro con una visione chiara: potenziare e modernizzare, non eliminare ciò che esiste. Il nostro obiettivo deve essere un trasporto efficiente e sostenibile, capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il nostro territorio. Per questo, continueremo a insistere affinché questa infrastruttura venga riqualificata e resa davvero funzionale alle esigenze della comunità", – conclude il primo cittadino.