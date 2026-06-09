EAV, revocato lo sciopero del 12 giugno. Aversa: «Il confronto ha prodotto risultati concreti»

A cura della Redazione

La Fit Cisl Campania esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro svoltosi oggi con EAV insieme alle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl FNA e Faisa Cisal, che ha consentito di raggiungere un’intesa e di revocare lo sciopero proclamato per il prossimo 12 giugno.

Al centro del confronto, durato diverse ore, l’attuazione dell’accordo sulle manutenzioni infrastrutturali sottoscritto il 14 gennaio scorso e le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali per garantire il pieno riconoscimento degli impegni assunti nei confronti dei lavoratori.

L’intesa raggiunta prevede che, a partire dal mese di giugno, EAV eroghi sotto forma di welfare le somme di 170 euro relative al lavaggio delle tute da lavoro, oltre a 650 euro per i lavoratori assunti prima del 2019 e 450 euro per quelli assunti successivamente. È stato inoltre concordato che tutte le indennità previste dall’accordo del 14 gennaio, ad eccezione del salario professionale, saranno corrisposte a partire dal mese di luglio.

Le parti hanno infine stabilito di riattivare già dalla prossima settimana i tavoli tecnici, con l’obiettivo di definire gli aspetti ancora aperti e arrivare all’applicazione della decorrenza organizzativa e del salario professionale dal 1° ottobre 2026.

«Abbiamo sempre sostenuto che lo sciopero non fosse un obiettivo ma uno strumento da utilizzare quando il confronto non produce risultati», dichiara Massimo Aversa, segretario generale Fit Cisl Campania, insieme al segretario Giuseppe De Rosa. «L’accordo raggiunto oggi dimostra che la determinazione del sindacato, accompagnata dalla disponibilità al dialogo, può tradursi in risposte concrete per i lavoratori. La revoca dello sciopero è una scelta di responsabilità che consente di evitare disagi ai cittadini senza rinunciare alle rivendicazioni che avevano portato alla mobilitazione».

«I risultati ottenuti rappresentano un primo passo importante. Continueremo a seguire con attenzione il percorso avviato, vigilando sul rispetto degli impegni assunti e lavorando ai tavoli tecnici per completare l’attuazione dell’accordo e garantire il pieno riconoscimento delle professionalità coinvolte».

Per la Fit Cisl Campania, l’intesa raggiunta conferma il valore del confronto sindacale come strumento capace di coniugare tutela dei lavoratori, continuità del servizio e sviluppo del sistema dei trasporti regionali.