YMA-latte

Torre Annunziata, deblattizzazione il 10 agosto: intervento dalle 22

Torre Annunziata, deblattizzazione il 10 agosto: intervento dalle 22

Trattamento negli impianti fognari del centro urbano. L'invito ai cittadini: chiudere finestre e balconi e lasciare liberi i tombini.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Nuovo intervento di deblattizzazione a Torre Annunziata. Il trattamento prenderà il via lunedì 10 agosto 2026, a partire dalle ore 22, e interesserà il territorio cittadino.

Le operazioni saranno effettuate da personale specializzato attraverso l'immissione di nebbie insetticide calde negli impianti fognari del centro urbano, utilizzando prodotti a base di piretroidi di sintesi, regolarmente registrati e autorizzati dal Ministero della Salute.

Durante le operazioni la popolazione è invitata ad adottare alcune precauzioni: tenere chiuse finestre e balconi, evitare di sostare all'esterno delle abitazioni e chiudere con gli appositi tappi gli scarichi domestici non dotati di sifone, come quelli di lavelli, docce e bidet.

Si raccomanda inoltre agli automobilisti di non parcheggiare in modo da ostruire i tombini stradali, così da consentire agli operatori di effettuare regolarmente il trattamento.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE