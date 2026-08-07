Torre Annunziata, deblattizzazione il 10 agosto: intervento dalle 22

A cura della Redazione

Nuovo intervento di deblattizzazione a Torre Annunziata. Il trattamento prenderà il via lunedì 10 agosto 2026, a partire dalle ore 22, e interesserà il territorio cittadino.

Le operazioni saranno effettuate da personale specializzato attraverso l'immissione di nebbie insetticide calde negli impianti fognari del centro urbano, utilizzando prodotti a base di piretroidi di sintesi, regolarmente registrati e autorizzati dal Ministero della Salute.

Durante le operazioni la popolazione è invitata ad adottare alcune precauzioni: tenere chiuse finestre e balconi, evitare di sostare all'esterno delle abitazioni e chiudere con gli appositi tappi gli scarichi domestici non dotati di sifone, come quelli di lavelli, docce e bidet.

Si raccomanda inoltre agli automobilisti di non parcheggiare in modo da ostruire i tombini stradali, così da consentire agli operatori di effettuare regolarmente il trattamento.

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