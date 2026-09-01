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Torre Annunziata, Festa della Madonna della Neve: domande per gli ambulanti entro il 4 settembre

Torre Annunziata, Festa della Madonna della Neve: domande per gli ambulanti entro il 4 settembre

Le richieste per le attività commerciali temporanee dovranno essere presentate esclusivamente online. Obbligatoria anche la dichiarazione antimafia.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Scade venerdì 4 settembre 2026 il termine per presentare le domande relative all'avvio di attività commerciali temporanee su area pubblica in occasione della festa patronale della Madonna della Neve a Torre Annunziata.

Il Comune informa gli operatori interessati che tutte le istanze, le comunicazioni, le dichiarazioni e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale telematico Impresa in un Giorno entro la scadenza prevista.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato anche il “Modello 4 - Modello di dichiarazione sostitutiva di informazione antimafia”, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche. Il documento è disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Torre Annunziata, nella sezione dedicata al SUAP.

Le domande inviate attraverso modalità differenti, prive della dichiarazione antimafia richiesta o presentate dopo il 4 settembre non saranno prese in carico dall'ufficio SUAP e verranno archiviate senza ulteriore comunicazione.

Per ricevere assistenza, gli interessati possono recarsi presso l'ufficio SUAP senza appuntamento il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16.30.

Per eventuali chiarimenti sono inoltre disponibili i numeri telefonici 081 5358246 e 081 5358220.

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