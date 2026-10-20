Campania, allerta meteo arancione per mercoledì 21 ottobre: rischio frane, temporali e allagamenti

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo arancione per mercoledì 21 ottobre 2026, valido dalla mezzanotte e per l'intera giornata. Sono previste precipitazioni intense, rovesci e temporali, con possibili conseguenze sul piano idrogeologico e idraulico.

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche interesserà soprattutto la prima parte della giornata, quando potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi localmente di moderata o forte intensità.

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Allerta arancione a Napoli e nell'area vesuviana: le zone interessate

L'allerta arancione riguarda quattro aree della regione: la zona 1, che comprende la Piana campana, Napoli, le Isole e l'Area Vesuviana; la zona 2, relativa all'Alto Volturno e al Matese; la zona 3, che include la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini; e la zona 4, comprendente l'Alta Irpinia e il Sannio. Nelle restanti zone della Campania sarà invece in vigore un'allerta meteo gialla.

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Il provvedimento interessa quindi anche Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Pompei e gli altri comuni dell'area vesuviana, territori nei quali le precipitazioni potrebbero provocare disagi alla circolazione e criticità nelle aree maggiormente esposte al rischio di allagamenti.

Rischio idrogeologico: possibili frane e caduta massi

A preoccupare maggiormente la Protezione Civile sono le possibili conseguenze delle piogge intense sulla stabilità del territorio. «Il quadro meteorologico renderà possibili temporali particolarmente intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato», si legge nella nota regionale.

Particolare attenzione viene rivolta alle aree caratterizzate da condizioni di fragilità idrogeologica, dove potrebbero verificarsi fenomeni franosi e caduta di massi.

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La situazione potrebbe risultare ancora più delicata nei territori interessati in passato da incendi boschivi, che possono compromettere la stabilità dei versanti e favorire il dilavamento del terreno durante le precipitazioni più abbondanti.

Strade allagate e corsi d'acqua in piena: i possibili disagi

La Protezione Civile evidenzia inoltre il rischio di significativi ruscellamenti superficiali, con trasporto di fango, detriti e altri materiali lungo le strade. Le precipitazioni potrebbero determinare anche l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori, con possibili inondazioni delle aree circostanti, soprattutto in presenza di restringimenti degli alvei o altre criticità locali.

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Non si escludono allagamenti di locali interrati e al piano terra, accumuli d'acqua sulle carreggiate e fenomeni di rigurgito delle reti di smaltimento delle acque meteoriche, con possibili tracimazioni nelle zone urbane più depresse.

Massima attenzione nelle prossime ore

Alla luce delle previsioni, sarà importante prestare particolare attenzione agli spostamenti, soprattutto durante i temporali più intensi, evitando sottopassi allagati, aree prossime ai corsi d'acqua e zone esposte al rischio di frane.

L'allerta arancione resterà in vigore per tutta la giornata di mercoledì 21 ottobre, mentre eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche e sulle misure di prevenzione saranno comunicati dagli organismi competenti.