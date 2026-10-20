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Torre Annunziata, protesta degli autotrasportatori: possibili disagi nella raccolta dei rifiuti
I blocchi stradali rallentano il trasferimento dei mezzi agli impianti di smaltimento. L'Amministrazione comunale invita i cittadini alla collaborazione.
La protesta degli autotrasportatori rischia di avere ripercussioni anche sul servizio di raccolta differenziata e igiene urbana a Torre Annunziata. I blocchi stradali lungo le principali arterie di collegamento e gli snodi viari regionali stanno infatti provocando difficoltà e ritardi nel trasferimento dei mezzi verso gli impianti di conferimento e trattamento dei rifiuti.
A comunicarlo è l'Amministrazione comunale di Torre Annunziata, che avverte la cittadinanza della possibilità di temporanei disservizi nella raccolta porta a porta e nello spazzamento delle strade sull'intero territorio cittadino nei prossimi giorni.
Raccolta differenziata, possibili ritardi nei prossimi giorni
Le difficoltà sono legate alle manifestazioni di protesta del settore dell'autotrasporto, che stanno ostacolando la regolare circolazione dei mezzi e il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento.
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Il Comune di Torre Annunziata, insieme alla società incaricata del servizio di igiene urbana, sta monitorando costantemente l'evoluzione della situazione, mantenendo i contatti con le autorità competenti per individuare le misure necessarie a limitare i disagi.
L'appello ai cittadini: rispettare il calendario di conferimento
In attesa del ripristino della normale viabilità, l'Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima collaborazione, raccomandando di rispettare scrupolosamente il calendario della raccolta differenziata.
In particolare, viene chiesto di evitare il conferimento improprio di grandi quantitativi di rifiuti e di materiali ingombranti, così da non aggravare le difficoltà operative del servizio.Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
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