Torre Annunziata, protesta degli autotrasportatori: possibili disagi nella raccolta dei rifiuti

La protesta degli autotrasportatori rischia di avere ripercussioni anche sul servizio di raccolta differenziata e igiene urbana a Torre Annunziata. I blocchi stradali lungo le principali arterie di collegamento e gli snodi viari regionali stanno infatti provocando difficoltà e ritardi nel trasferimento dei mezzi verso gli impianti di conferimento e trattamento dei rifiuti.

A comunicarlo è l'Amministrazione comunale di Torre Annunziata, che avverte la cittadinanza della possibilità di temporanei disservizi nella raccolta porta a porta e nello spazzamento delle strade sull'intero territorio cittadino nei prossimi giorni.

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Raccolta differenziata, possibili ritardi nei prossimi giorni

Le difficoltà sono legate alle manifestazioni di protesta del settore dell'autotrasporto, che stanno ostacolando la regolare circolazione dei mezzi e il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento.

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Il Comune di Torre Annunziata, insieme alla società incaricata del servizio di igiene urbana, sta monitorando costantemente l'evoluzione della situazione, mantenendo i contatti con le autorità competenti per individuare le misure necessarie a limitare i disagi.

L'appello ai cittadini: rispettare il calendario di conferimento

In attesa del ripristino della normale viabilità, l'Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima collaborazione, raccomandando di rispettare scrupolosamente il calendario della raccolta differenziata.

In particolare, viene chiesto di evitare il conferimento improprio di grandi quantitativi di rifiuti e di materiali ingombranti, così da non aggravare le difficoltà operative del servizio.

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