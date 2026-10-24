Internet e telefoni fuori uso da quasi 48 ore: ADUSBEF chiede ristori e interventi immediati

Connessioni Internet e linee telefoniche ancora fuori uso a Torre Annunziata e in diverse zone dell'area vesuviana, a quasi 48 ore dall'inizio dei disservizi. Una situazione che sta provocando pesanti conseguenze per famiglie, professionisti, attività commerciali e studenti, già alle prese con le difficoltà causate dall'emergenza carburanti.

A denunciare il protrarsi del problema è ADUSBEF, l'associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, finanziari, postali e assicurativi, attraverso la responsabile per la Campania, l'avvocato Monica Cirillo, che chiede il ripristino immediato delle comunicazioni, maggiore trasparenza da parte degli operatori telefonici e il riconoscimento degli indennizzi agli utenti danneggiati.

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Guasto dal 22 ottobre, disagi per famiglie e imprese

Secondo quanto riferito dall'associazione, le interruzioni sono iniziate nella tarda mattinata di giovedì 22 ottobre, interessando Torre Annunziata e altri comuni del Vesuviano.

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A distanza di quasi due giorni, numerose utenze continuerebbero a registrare problemi di connessione e difficoltà nell'utilizzo delle linee telefoniche.

Il guasto si è verificato in un momento particolarmente delicato per il territorio, segnato dalla carenza di carburante nei distributori a seguito delle proteste degli autotrasportatori.

Le difficoltà negli spostamenti hanno infatti spinto diverse aziende a ricorrere allo smart working, mentre l'Università degli Studi di Napoli Federico II ha attivato, proprio dal 22 ottobre, la didattica a distanza per le lezioni e le attività formative ordinarie.

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L'interruzione delle comunicazioni ha così compromesso anche le soluzioni alternative adottate per consentire la prosecuzione delle attività lavorative e universitarie.

ADUSBEF: «Mancano informazioni chiare sui tempi di ripristino»

A preoccupare l'associazione non è soltanto la durata del disservizio, ma anche la mancanza di comunicazioni tempestive e attendibili da parte degli operatori, con particolare riferimento a TIM.

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Secondo le segnalazioni raccolte, gli utenti non avrebbero ricevuto informazioni precise sulle cause del guasto, sull'estensione delle interruzioni e sui tempi necessari per il completo ripristino delle linee.

«La trasparenza non può essere uno slogan da utilizzare nelle offerte commerciali e poi scomparire quando il servizio si interrompe», sottolinea ADUSBEF.

L'associazione ricorda che chi paga per un servizio telefonico e Internet ha diritto a ricevere aggiornamenti chiari, anche per poter organizzare il proprio lavoro e individuare eventuali soluzioni alternative.

Richiesti rimborsi, indennizzi e soluzioni temporanee

ADUSBEF sollecita TIM e gli altri operatori coinvolti a intervenire con urgenza per ripristinare completamente i servizi.

Tra le richieste avanzate figurano la comunicazione pubblica delle cause dell'interruzione, indicazioni attendibili sui tempi degli interventi e aggiornamenti costanti fino alla definitiva risoluzione del problema.

L'associazione chiede inoltre che vengano messe a disposizione degli utenti, laddove tecnicamente possibile, soluzioni temporanee di connettività per limitare i disagi.

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Particolare attenzione viene riservata anche agli aspetti economici: ADUSBEF sollecita il riconoscimento degli indennizzi e dei rimborsi spettanti agli utenti, senza escludere la possibilità di richiedere il risarcimento di ulteriori danni documentati.

«L'accesso alle comunicazioni è un servizio essenziale»

L'associazione invita infine le autorità competenti a verificare la gestione dell'emergenza e le modalità con cui gli operatori hanno informato la clientela.

«L'accesso alle comunicazioni è essenziale per lavorare, studiare e utilizzare i servizi quotidiani. Garantirne la continuità e informare tempestivamente i cittadini è una responsabilità precisa, che non può essere disattesa», conclude ADUSBEF.

Resta dunque alta l'attenzione sul guasto che sta interessando Torre Annunziata e il territorio vesuviano, in attesa di comunicazioni ufficiali sui tempi del completo ripristino.