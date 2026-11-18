Pubblicità

Una promessa pronunciata quando ancora non c’erano certezze, nel tentativo di regalare un po’ di speranza a una persona amata. Stefano De Martino ha scelto di raccontare uno degli episodi più delicati della sua vita durante un’intervista al podcast Pezzi. Al centro delle sue parole, il rapporto con il padre, scomparso il 19 gennaio, e la notizia della conduzione del Festival di Sanremo, anticipata in famiglia prima che l’incarico fosse ufficiale.

Una notizia anticipata per incoraggiarlo

Il momento decisivo risale a novembre, quando i medici comunicarono ai familiari la gravità del tumore e il poco tempo che restava al padre. In quelle settimane, il conduttore originario di Torre Annunziata aveva davanti a sé una possibilità professionale importante, ma non ancora una conferma definitiva. Decise comunque di parlarne con lui, sperando che l’attesa di quel traguardo potesse aiutarlo a resistere.

Pubblicità

Pubblicità

«Per dargli un motivo in più per dire “Tieni duro”, gli ho detto: “Guarda che faccio il Festival di Sanremo”», ha ricordato Stefano. Un annuncio fatto con il cuore, prima che con la certezza dei fatti, che permise al padre di condividere la gioia e l’orgoglio per un sogno del figlio.

Il dolore che cambia la prospettiva

La scomparsa del genitore ha segnato profondamente De Martino, modificando anche il modo in cui guarda alle responsabilità e alle aspettative legate al suo lavoro. La pressione di un appuntamento televisivo così importante, ha spiegato, oggi gli appare diversa rispetto al passato.

«Il dolore per la perdita di mio padre è stato un vaccino contro ogni tipo di paura». È una frase che riassume il senso del suo racconto: dopo aver attraversato una perdita così grande, il timore del giudizio e degli insuccessi professionali assume un peso minore.

Sanremo e una dedica che va oltre il palco

Il Festival diventa così anche un legame simbolico con il padre: non soltanto un traguardo di carriera, ma il ricordo di una conversazione avvenuta in un momento di fragilità familiare. De Martino non limita però la dedica al prossimo impegno televisivo.

«Io gli dedico tutto a mio padre, anche questa intervista», ha detto. E sul modo in cui intende affrontare la nuova sfida ha aggiunto di voler arrivare a Sanremo «a braccia aperte perché non ho niente da perdere».