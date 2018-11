A cura della Redazione

E' stato identificato uno dei giovani che nella sera del 31 ottobre scorso (festa di Halloween) avrebbe accoltellato un 36enne di Massa Lubrense a Gragnano, nei pressi della chiesa di Sant'Erasmo. L'auto su cui si trovava l'uomo fu bersaglio di un lancio di uova e arance, ne scaturì una discussione tra il malcapitato e alcuni ragazzini durante la quale la vittima rimediò un fendente di arma da taglio alla gamba destra e una contusione alla tempia.

Acquisendo testimonianze ed esaminando le immagini delle telecamere pubbliche e private, i carabinieri della Stazione di Gragnano sono risaliti al ragazzo ritenuto responsabile della coltellata: è un 15enne incensurato di Gragnano, che dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.

Sempre a Gragnano, nel corso di controlli e perquisizioni messi in atto per prevenire e reprimere reati commessi dalle babygang, i militari hanno scoperto una 17enne incensurata del posto che a casa nascondeva 34 grammi di marijuana. E' stata denunciata per detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

(foto di repertorio)

