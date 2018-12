A cura della Redazione

Buone notizie per automobilisti e centauri che attraversano la Statale Sorrentina nel territorio di Castellammare di Stabia, soprattutto quelli diretti nella penisola sorrentina. I lavori di manutenzione al viadotto San Marco verranno interrotti dal 22 dicembre al 7 gennaio, nel periodo delle festività natalizie. Lo annuncia il sindaco della città stabiese, Gaetano Cimmino, che ha partecipato questa mattina a un incontro in Prefettura con l'ANAS. Allo stesso tempo, è stata definita una nuova data di fine lavori: il 15 febbraio 2019.

«La nostra richiesta di lasciare aperto il viadotto durante le festività natalizie è stata esaudita, pertanto dal 22 dicembre al 7 gennaio la sede stradale sarà totalmente sgombera da cantieri - ha detto Cimmino -. Abbiamo esposto a chiare lettere la necessità di completare i lavori in tempo rapidi e di ridurre ai minimi termini i disagi per i cittadini, già notevolmente penalizzati dagli insostenibili disagi dovuti al traffico intenso. E nel contempo abbiamo chiesto di mettere in campo un ulteriore sforzo per prorogare la convenzione tra i Comuni coinvolti al fine di disporre di un numero congruo di pattuglie atte a garantire adeguati presìdi destinati al controllo del territorio, con particolare riguardo all’asse viario che riguarda viale Europa e viale delle Puglie».

«Anas ha confermato la disponibilità a collaborare fattivamente alla causa», fa sapere il primo cittadino, «saremo costantemente in contatto per adottare qualsiasi soluzione mirata a limitare i disagi, consapevoli che è necessario velocizzare i tempi per l’esecuzione dei lavori ma anche assicurarsi che le opere siano realizzate a regola d’arte per garantire la sicurezza dei cittadini».

