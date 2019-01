A cura della Redazione

Cambia ancora la viabilità sulla Statale Sorrentina in corrispondenza del viadotto San Marco, sul territorio di Castellammare di Stabia, interessato da lavori di messa in sicurezza relativamente agli appoggi. «Conclusi i tre giorni di sperimentazione del dispositivo di traffico - richiesto il 21 dicembre scorso nel corso della riunione presso la Prefettura di Napoli dagli Enti territorialmente competenti, quali, tra gli altri, il Comune di Castellammare di Stabia - a partire da giovedì 17 gennaio, verrà ripristinata la precedente cantierizzazione, ovvero l'esclusiva fruibilità per la circolazione in direzione di Napoli della tratta di Statale compresa tra lo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) e lo svincolo di Gragnano (km 7,200), nelle more delle valutazioni dell'Ente comunale circa gli eventuali benefici del dispositivo sperimentato». Lo rende noto l'ANAS

La stessa azienda concesisonaria fa sapere poi che «a seguito delle consuete chiusure notturne, esclusivamente per i giorni 18, 25, 29 gennaio e 1 febbraio si renderà necessario posticipare la riapertura dell'intera tratta alle ore 12, fermo restando l'impegno di Anas e della impresa esecutrice a ripristinare la circolazione non appena possibile», conclude il comunicato della società.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook