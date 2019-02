A cura della Redazione

Venerdì 8 febbraio, a partire da mezzogiorno (e non come di consueto dalle 6.30), riaprirà la carreggiata della Strada Statale 145 Sorrentina in direzione di Napoli, compresa tra gli svincoli di Castellammare Ospedale (km 3,600) e Castellammare Villa Cimmino (km 9,600).

Anas conferma che entro venerdì 15 febbraio saranno ultimate le attività lavorative afferenti all’intervento sul viadotto ‘San Marco’, che hanno reso necessaria la chiusura al traffico in orario diurno (per la direzione Sorrento).

