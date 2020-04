A cura della Redazione

Non ci sono nuovi casi di positività al coronavirus nel pomeriggio odierno a Castellammare di Stabia. Restano fermi a 21 i pazienti contagiati dal Covid-19 nella nostra città: 16 sono tuttora positivi, 3 sono deceduti, 2 sono guariti. Restano 138 i cittadini in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.

Lo rende noto il sindaco Gaetano Cimmino.

Sul versante dei controlli per far rispettare le disposizioni governative e regionali anti-contagio, Cimmino riferisce che oggi "la polizia municipale ha controllato 408 cittadini, tutti muniti di autocertificazione attestante la valida motivazione per uscire di casa, eccezion fatta per 3 persone beccate in strada senza alcun motivo valido e sanzionate con 400 euro di multa e l’obbligo di quarantena in casa per 14 giorni".

"Stasera intanto è arrivata la conferma del premier Conte: le misure restrittive e i divieti proseguiranno fino a dopo Pasqua. Siamo ancora in una fase emergenziale e abbiamo il dovere di restare in casa e rispettare le regole - conclude Cimmino -. Poi verrà la fase 2, quella della convivenza col virus, dopo la quale ci riprenderemo la nostra libertà. Ancora un ulteriore sforzo, un ulteriore sacrificio, sono necessari per vincere la sfida. Insieme ce la faremo".