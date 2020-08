A cura della Redazione

L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, è stato esteso fino al prossimo 6 settembre 2020. Al pari della chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi alle 2 di notte.

E' quanto viene dispostoi nella nuova ordinanza firmata dal sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid.

"Grazie alla maturità dei cittadini e alle azioni preventive che abbiamo disposto - afferma il sindaco dalla sua pagina di facebook -, siamo riusciti a contenere e circoscrivere gli effetti in città del focolaio che ha coinvolto un Comune limitrofo, ma l’incremento dei contagi sul territorio regionale e nazionale ci induce a non abbassare minimamente la guardia. È importante in questa fase continuare ad essere maturi e responsabili per evitare provvedimenti ancora più restrittivi. Sono previste sanzioni fino a mille euro per chi non rispetterà queste disposizioni. Per chi proviene dall’estero, inoltre -conclude Cimmino -, permane l’obbligo di segnalare all’Asl il rientro in città per sottoporsi al tampone e rispettare l’isolamento domiciliare fino all’eventuale esito negativo dello stesso. Restiamo uniti e remiamo insieme. Soltanto così riusciremo a vincere questa sfida. Insieme ce la faremo".