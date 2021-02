A cura della Redazione

Coprifuoco dalle 20 a Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino ha emanato l'ordinanza con la quale vengono poste ulteriori restrizioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Le misure scatteranno da sabato 20 febbraio e resteranno in vigore fino al 28 febbraio.

Dalle ore 20 sarà lockdown, dunque. Fino alle 5 del mattino del giorno successivo non si potrà essere in strada se non per compravati motivi (lavoro, salute, necessità) attestati da autocertificazione.

Ma non solo. Chiuse anche le scuole pubbliche di ogni ordine e grado (anche asili nido, servizi educativi per l'infanzia), per le quali si adotterà la DAD. Per le private, invece, decideranno i dirigenti scolastici.

Interdetta ai cittadini anche la villa comunale, che resta aperta dalle 6.30 alle 8.30 solo per attività motoria e sportiva individuale.

Negozi aperti fino alle 18; asporto consentito fino alle 20. Attività di generi alimentari aperte fino alle 20.

"Siamo certi che, con le misure in vigore e con queste nuove restrizioni riusciremo a ridurre la diffusione di questo maledetto virus già nei prossimi giorni - afferma Cimmino -. La nuova ordinanza è frutto di un confronto serrato con le Autorità Sanitarie, con i commercianti, con il mondo della scuola, con la Diocesi e con le forze dell’ordine, alle quali ho fatto i complimenti per la stretta sui controlli tra San Valentino e Carnevale ed ho chiesto un ulteriore sforzo per il rispetto delle disposizioni comunali, regionali e nazionali".

Sul versante sanitario, si registrano altri 77 contagi su 438 tamponi processati, e 17 guariti. Superati i 4.500 casi totali da inizio pandemia.