A cura della Redazione

Castellammare di Stabia ancora in emergenza per il Covid-19. Il sindaco Gaetano Cimmino ha prorogato l'ordinanza adottata la scorsa settimana con la quale venivano introdotte restrizioni più severe per contenere la diffusione dei contagi.

Fino al 7 marzo, restano dunque in vigore il coprifuoco alle ore 20, la chiusura della villa comunale, mentre i negozi rimangono aperti fino alle ore 18, asporto consentito fino alle ore 20. Attività didattica in presenza sospesa per le scuole pubbliche, misura quest'ultima che si protrarrà fino al 14 marzo in ragione dell'ordinanza regionale.

"Il numero dei contagi è ancora troppo elevato e occorre la massima cautela per ridurre sensibilmente la diffusione del virus sul territorio cittadino - ha spiegato Cimmino -. Mi sono confrontato con le Autorità sanitarie, con il mondo della scuola, con i commercianti, con la Diocesi e con le forze dell’ordine, che hanno ulteriormente elevato il livello di attenzione in città per la tutela della salute di tutti i cittadini".