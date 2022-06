A cura della Redazione

Decine di denunce presentate. Sono quelle dei clienti di una agenzia viaggi di Gragnano, la 7D Follow Me ubicata in via Madonna delle Grazie, che avevano prenotato le loro vacanze ma alla fine si sono ritrovati, come si suol dire in questi casi, con il "cerino in mano".

L'agenzia ha infatti chiuso i battenti, lasciando "appiedati" tutti coloro (almeno 300 famiglie) che avevano pagato per acquistare pacchetti viaggio e soggiorni nelle località turistiche dove trascorrere l'estate.

In un post pubblicato su Facebook, datato 4 giugno scorso, la "7D Follow me" ha comunicato "a tutti i propri affezionati clienti ciò che non avrebbe mai immaginato e voluto che accadesse - si legge -. Purtroppo a causa di sopravvenute problematiche finanziarie che hanno colpito la società e che non è possibile ad oggi risolvere, non si riuscirà a far fronte agli impegni presi e quindi a garantire i viaggi prenotati. Si stanno già mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per riuscire a trovare la migliore soluzione al problema. La società porge le proprie più sentite scuse".

Parole che ovviamente non faranno piacere ai vacanzieri.

Sulla vicenda sta indagando la Procura di Torre Annunziata. Nel frattempo, il consigliere regionale di europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, ha dichiarato che "sarà al fianco di tutte le famiglie ed i cittadini coinvolti in questa situazione. Faremo sentire forte la nostra voce finché non saranno accertate tutte le responsabilità ed i truffati (presunti, ndr) saranno risarciti. Che un’agenzia di viaggi chiuda i battenti per difficoltà economiche proprio alla vigilia delle vacanze è quantomeno sospetto", ha concluso Borrelli.

Un episodio simile si era verificato con un'altra agenzia di Trecase.