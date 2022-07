A cura della Redazione

Il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia Carabinieri di Sorrento, ha disposto la sospensione per 15 giorni delle attività di intrattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia, nonché di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei confronti di un locale in via Santa Maria della Pietà a Sorrento.

La notte del 1° maggio scorso, i militari dell'Arma sono intervenuti all’esterno del locale per una rissa tra sei avventori, due dei quali avevano riportato ferite da arma da taglio.

E’ stato accertato, infatti, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, che gli episodi avevano avuto origine all’interno della discoteca per poi sfociare all’esterno, a seguito di un alterco per futili motivi tra due gruppi di clienti, di Castellammare di Stabia e Pimonte. In quell’occasione i militari avevano arrestato quattro di loro per rissa aggravata, mentre altri due erano stati denunciati per il medesimo reato.