A cura della Redazione

Si sta svolgendo in queste ore, all'obitorio di Castellammare di Stabia, l'autopsia sulla salma di Alessandro, il 13enne di Gragnano morto lo scorso 1 settembre dopo essere precipitato dalla finestra di casa al quarto piano, in via Lemma.

Un decesso sul quale stanno indagando la Procura di Torre Annunziata e quella del Tribunale dei Minori di Napoli, ipotizzando il reato di istigazione al suicidio nei confronti di 6 soggetti indagati a piede libero (due sono minorenni), che avrebbero "bullizzato" l'adolescente - è questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, indagini dei carabinieri - a tal punto da fargli compiere il gesto estremo.

In attesa dei risultati dell'esame autoptico condotto dal medico legale nominato dalla Procura, che potrebbe chiarire quanto accaduto quella tragica mattina di giovedì, Gragnano si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alessandro.

Domani, mercoledì 7 settembre, alle ore 11, ci saranno i funerali presso la chiesa di Sant'Agostino. Il sindaco Nello D'Auria ha proclamato il lutto cittadino, bandiere a mezz'asta sulla Casa comunale.