A cura della Redazione

Taglio del natsro per il Parco della Gentilezza a Sant'Antonio Abate. "E' il cuore verde di Sant'Antonio Abate, pensato e realizzato per i nostri ragazzi”. A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca della cittadina vesuviana, in vista dell'inaugurazione degli spazi di via Casa Rustillo. La cerimonia è fissata per oggi, martedì 9 maggio alle ore 19, alla presenza di Gaetano Manfredi, sindaco della Città Metropolitana di Napoli.

“Il Parco della Gentilezza - afferma Ilaria Abagnale - è un'oasi che permette ai sogni di prendere forma attraverso giochi, letture e momenti di relax, integrando il tocco di tecnologia che garantisce sicurezza e serenità a chiunque verrà a visitarlo. Ringrazio il sindaco Gaetano Manfredi per la sua disponibilità e la sua presenza, così come la Città Metropolitana di Napoli che ci è stata accanto lungo l'iter per la realizzazione del Parco. Inaugureremo insieme questo spazio unico, dedicato alla comunità di Sant'Antonio Abate ai valori di gentilezza, rispetto e solidarietà”.

Dopo la cerimonia, i presenti assisteranno ad uno spettacolo di luci, musica e colori. L'apertura del Parco della Gentilezza sarà un'occasione anche per ricordare due giovanissimi abatesi, scomparsi di recente. “Il ricordo di Giovanni e Gerardo continuerà a vivere in noi - precisa Ilaria Abagnale - e nel Parco saranno affisse due targhe commemorative, in memoria di due giovani anime della nostra comunità, volate via troppo presto”.

“Un goal ancora per Giovanni” che, a soli 8 anni, ha dovuto rinunciare al suo sogno di carriera calcistica, ma il suo spirito e la sua passione rimarranno per sempre nel cuore di tutti gli abatesi. Per questo, le porte del campetto multisport del Parco della Gentilezza saranno dedicate alla sua memoria. “Un canestro ancora per Gerardo”, portato via dalla vita a soli 16 anni: il suo talento nel basket e il suo senso di squadra sono stati un esempio per tutti. Per questo motivo, i canestri del campetto saranno dedicati a lui.

“Attraverso lo sport possiamo continuare a promuovere i valori positivi e di altruismo che entrambi hanno incarnato durante la loro breve, intensa e profonda vita felice. Presto - conclude Ilaria Abagnale -, in accordo con le loro famiglie, organizzeremo un momento dedicato alla collocazione delle targhe al campetto multisport del Parco della Gentilezza. Siamo certi che questo piccolo gesto non farà che rafforzare il ricordo della loro presenza, già viva nella nostra comunità”.